Eerste editie van Rutfeesten in pinksterweekend

Halen - De nieuwe vereniging Rutvrienden van Halen pakt volgend weekend uit met de eerste editie van de Rutfeesten. De vereniging wil daarmee traditie van de kermis van Bloemendaal nieuw leven inblazen.

‘Rut’ verwijset naar de vroegere spoorweglijn van Diest via Halen naar Tienen. De spoorweglijn werd in de volksmond de ‘rut’ genoemd. De Rutvrienden is de vereniging van de bewoners van de huizen in de omgeving van de vroegere spoorlijn. Het gaat om de Winkelbeekstraat, de Bloemendaalstraat, de Corneliussstraat en de Vossenkotstraat. De Rutfeesten vangen zaterdag 3 juni om 14 uur aan. Er is pret voor de kids met een springkasteel. Er staat ook een foodtruck en om 21 uur speelt 3 of US. Zondagmiddag staan vanaf 14 uur volksspelen op het programma. ’s Avonds is het schlagerparade met Dennis (Belgium’s got talent), Yannick en Lesley. De Rutfeesten vinden plaats in en om de feesttent aan de Corneliusstraat, Halen.