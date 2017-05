Herk-de-Stad - Wie in de nasleep van de kermis in Herk-centrum nog wil genieten van frieten, smoutbollen of appelbeignets kan daarvoor vandaag nog op de Markt in Herk-de-Stad terecht. Daar staat nog een kraam met die lekkernijen.

Herk-centrum vierde zaterdag, zondag en gisteren maandag kermis. Alle kramen zijn opgebroken. Alleen de frietkraam heeft er nog een verlengstuk aan gebreid.