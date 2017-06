Hulp bij gebruik pc en gsm

Halen - Personen met vragen over het gebruik van hun pc, laptop of een ander IT-toestel zijn dinsdag 6 juni in dienstencenturm De Klapstoel (Diestersteenweg 42) welkom op SOS PC en meer.

Bij SOS PC en meer kan je terecht met al je vragen over computer/laptop. Je wordt ook wegwijs gemaakt in het gebruik van je gsm, fototoestel of gps. Je brengt best je toestel mee.

SOS PC en meer loopt van 9.30 tot 12 uur. Info: Dienstencentrum De Klapstoel, Diestersteenweg 42, dienstencentrum@halen.be, www.deklapstoel.be, tel. 013/46.03.78.