Vrijwilligers welkom bij De Klapstoel

Halen - Diestencentrum De Klapstoel van Halen biedt steeds meer activiteiten. Dat is alleen maar mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers. De Klapstoel is op zoek naar bijkomende vrijwilligers om de werking te versterken.

Mensen met allerlei vaardigheden zijn welkom. Zo is De Klapstoel op zoek naar mensen om bij activiteiten achter de toog te staan. Ook zijn vrijwilligers welkom om workshops of lessen te geven, zoals computerles, Franse les, bloemschikken, ...). Ook zijn handige Harry’s welkom die mee willen instaan voor het onderhoud van het gebouw en mensen die een handje willen toesteken bij het serveren van de warme maaltijd of het maandelijks ontbijt.

Info: Dienstencentrum De Klapstoel, Diestersteenweg 42, dienstencentrum@halen.be, www.deklapstoel.be, tel. 013/46.03.78.