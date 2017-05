Gemeente stelt plan trage wegen op

Geetbets - De gemeente Geetbets gaat een plan voor de trage wegen opstellen. Dat gebeurt in samenwerking met de vzw Trage Wegen. Dankzij het plan kan de gemeente rekenen op subsidies van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant.

Trage wegen zijn historische wegen voor voetgangers en fietsers. Geetbets verrichtte eerder al heel wat werk in het kader van de Trage Wegen. Dat werk wordt nu zo veel mogelijk benut. De gemeente bracht in 2014 die wegen in kaart. Buurtwegen zijn immers paadjes met een rijke geschiedenis. Ze zijn niet bestemd voor gemotoriseerd verkeer. Juridisch wordt alleen van voetwegen gesproken, maar in de volksmond worden vele andere namen gebruikt, onder meer voetwegen, holle wegen, veldwegen, kerkwegels, jaagpaden. Als gemeenschappelijke noemer wordt tegenwoordig ook de term ‘trage wegen’ gebruikt. De trajecten dragen merkwaardige namen als Hoogenschenvoetweg, Waelenwegschenvoetweg, Thiltveldvoetweg, Gemeynveldweg, Krobweydeveldweg, Knappaertvoetweg, Sint-Truyenschenvoetweg en Grootkerkveldweg, Kerkvoetweg.