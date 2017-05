Dienst burgerzaken op eerste verdieping in gemeentehuis

Geetbets - De dienst burgerzaken van de gemeente Geetbets zit vanaf nu op de eerste verdieping in het gemeentehuis.

De verhuizing past in een herinrichting van het gemeentehuis. Op de eerste verdieping zit de dienst burgerzaken naast de dienst vrije tijd. Met de lift is de dienst vlot bereikbaar. Sinds de start van de werken voor de inrichting van een nieuwe onthaalbalie is de voordeur van het gemeentehuis gesloten en kan je de diensten bereiken via de dubbele deur aan de achterzijde van het gemeentehuis. Info: gemeente Geetbets, tel. 011/58.65.00, info@geetbets.be, www.geetbets.be.