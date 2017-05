Diest - Aan de Vossekotstraat in Scherpenheuvel-Zichem was er maandag een poging een tot inbraak in een woning.

De inbraakpoging werd door de eigenaar zelf vastgesteld. Rond drie uur de voorafgaande nacht was hij gewekt door een verdacht geluid. Toen stelde hij niets vast. In de namiddag merkte hij dat er in een raam een gaatje was geboord. De dader(s) geraakte(n) echter niet in de woning.