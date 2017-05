Halen - Een jongeman van 21 jaar uit Halen werd dinsdagmiddag in Diest gearresteerd. Hij was in het bezit van een aanzienlijke hoeveelheid drugs.

De arrestatie gebeurde op het Sint-Jansplein in Diest. De Halenaar was in het gezelschap van een man van 33 jaar uit Scherpenheuvel-Zichem. Ze waren beiden in het bezit van een dealershoeveelheid drugs. Dat was voor een ploeg van de politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) voldoende om hen te arresteren.