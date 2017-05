Proeven van het Zuiden op (H)Eerlijk Herk

Herk-de-Stad - Herk-de-Stad staat vandaag in het teken van de happening (H)Eerlijk Herk. In het park Olmenhof aan het stadhuis maak je kennis met unieke producten uit zowel je eigen regio als uit de hele wereld.

In de showcookinghoek worden live enkele eenvoudige gerechtjes/hapjes bereid. Dat gebeurt met Fairtrade producten en voedingswaren gekweekt in de regio. Kinderen kunnen zich laten schminken, zich uitleven op een springkasteel of tijdens een workshop percussie. Daarnaast kunnen jong en oud deelnemen aan een workshop percussie of een workshop ‘Upcycle’, waar je leert met afgedankte spullen toch leuke originele hebbedingetjes te maken. Jong en oud zijn ook van harte welkom in de verteltent waar Tom je meeneemt naar Zuid-Amerika.

14-18 uur, park Olmenhof. Info: www.herk-de-stad.be.