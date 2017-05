Geetbets - Een kwart van de chauffeurs in het centrum van deelgemeente Hogen (Geetbets) rijdt te snel. Dat is gebleken bij controles door de politie van de zone Hageland.

In totaal werden in Hogen 47 auto’s gecontroleerd. Een rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Twaalf chauffeurs gingen op de bon. Zij ontvangen binnenkort een pv in de bus.

De hoogst genoteerde snelheid in deze zone met maximum toegelaten snelheid van 50 km per uur was 99 km per uur.