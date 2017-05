Politie neemt auto Lummenaar in beslag

Diest - Een man van 41 jaar uit Lummen is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van drugs.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) merkte de man zondagavond op. Toen hij de ploeg in de gaten kreeg, versnelde hij. Bij de achtervolging beging de chauffeur diverse overtredingen. Uiteindelijk bracht hij de auto tot stilstand, waarna de politie tot de controle overging. De chauffeur legde een positieve speekseltest af, wat wijst op drugsgebruik. Zijn rijbewijs was ook al voor 15 dagen ingetrokken. Op bevel van het parket werd zijn auto in beslag genomen.