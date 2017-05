Workshop ‘Belastingsbrief op Tax-on-Web invullen’

Herk-de-Stad - ‘Zelf je belastingsbrief op Tax-on-Web invullen’ is het thema van een workshop vanavond om 19 uur in dienstencentrum De Cirkel in Herk-de-Stad.

In deze workshop vul je onder belegeiding je eigen belastingbrief ter plaatse in. Elke deelnemer krijgt zijn eigen tafel zodat je niet letterlijk met je neus in andermans zaken zit. De begeleider geeft uitleg en tips, maar vult de brief niet in jouw plaats in. Jij blijft verantwoordelijk voor je eigen aangifte. Je leert ook hoe je Tax-on-web moet gebruiken. Na afloop ga je naar huis met de nodige handleidingen, zodat je volgend jaar je belastingbrief zelfstandig kan invullen. Na inschrijving krijg je een overzicht van documenten die je allemaal nodig hebt om je belastingbrief correct in te vullen. Deze workshop is bedoeld voor loontrekkenden en mensen met een vervangingsinkomen, niet voor zelfstandigen.

Info: dienstencentrum De Cirkel, Diestsesteenweg 18, tel. 013/52.26.64, decirkel@herk-de-stad.be.