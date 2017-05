Herk-de-Stad - Iedereen is vandaag, vrijdag 5 mei, welkom voor de ‘Extreem Foute Kick Off’-party. Het gaat om een organisatie van Jeugdvoetbal Groot-Herk, de overkoepelende vereniging van het jeugdvoetbal in Herk-de-Stad.

De fuif vindt straks plaats in de kantine van de voetbalclub aan de Manestraat in Schulen. Aan de draaitafel staat dj System Aid. Tussen 22 en 23 uur is het happy hour.