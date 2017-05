Halen - Iedereen is zondag 7mei vanaf 10 uur in het Buurthuis in Zelk (Halen) welkom voor de voorstelling in het kader van Twinsporten.

Twinsporten is de tweejaarlijkse happening die personen met een beperking samen met anderen laat genieten van sporten. De happening vindt om de twee jaren plaats. Dit jaar is het opnieuw het geval. In de aanloop naar Twinsporten hebben de kinderen getekend en gedichten geschreven. Het resultaat tonen ze zondag vanaf 10 uur in het Buurthuis in Zelk.