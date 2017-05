Brembergband en Catharinakoor in concert met Tevonaband

Diest - Op uitnodiging van de Catharinakring geven de Tevonaband, de Brembergband van Molenstede en het Catharinakoor vandaag, vrijdag 5 mei, om 20 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk samen een concert.

De Tevonaband is een groep volwassen muzikanten met een verstandelijke beperking van Tevona o.l.v. Ingrid Wijnen. De Brembergband zijn een groepje enthousiaste leerlingen van de school voor buitengewoon onderwijs De Bremberg in Molenstede o.l.v. An Van Camp, Isabelle Beckers en Marieke Sanen. Het Catharinakoor staat o.l.v. Jan Uten. Traditiegetrouw sluit de avond af met een gezellige samenzang met dit jaar een medley van de bekendste Nederlandstalige schlagers. De toegang is gratis. Je kan uiteraard ter plaatse een vrije bijdrage bezorgen ten voordele van De Bremberg, Dassenaerde en de Voedselbank. Tijdens de pauze biedt de Catharinakring een drankje aan.