Jo Jacobs te gast met ‘De Held’

Herk-de-Stad - Jo Jacobs is donderdag 4 mei om 20.15 uur met de voorstelling ‘De Held’ te gast in gemeenschapscentrum De Markthallen (Markt 2) in Herk-de-Stad.

Jo Jacobs had een half mensenleven nodig om 'De held' (2012) te maken. Daarna ging Jacobs over tot de orde van de dag: hij maakte 'Alcatraz' (2015), de verre neef van 'De held'. De hoofdmoot van 'Alcatraz' werd in amper zes weken opgenomen, thuis in de woonkamer, op zijn eiland, zijn Alcatraz. Dat zorgt voor eenheid, spontaniteit en speelsheid, mét oog voor detail. Wouter Van Belle liet er zijn ervaring en vakmanschap nog eens overgaan en Karel De Backer voegde drums toe. En klaar was 'Alcatraz'.

Info: gc De Markthallen, Markt 2, tel. 013/35.99.50, info@demarkthallen.be, www.demarkthallen.be.