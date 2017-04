Politie haalt bromfiets uit het verkeer

Diest - De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) heeft donderdagavond een bromfiets uit het verkeer gehaald. De jongen op de tweewieler beschikte niet over de vereiste papieren.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) deed de controle in de Langedreef in Scherpenheuvel-Zichem. De jongen van 16 jaar uit Scherpenheuvel-Zichem had geen rijbewijs bij zich, kon ook geen geldige verzekering voorleggen en de bromfiets droeg geen nummerplaat. De tweewieler werd aan de kant gezet.