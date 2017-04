Speciale verkeersregeling voor urban run

Herk-de-Stad - Naar aanleiding van Run the City geldt op bepaalde momenten vandaag een bijzondere verkeersregeling.

Van 10 uur tot 11.30 uur en van 18 uur tot 21 uur is het verboden te parkeren in de Ridderstraat (van de Hofstraat tot aan het kruispunt Vezerlaan/Veearts Strauvenlaan) en in de Zoutbrugstraat (vanaf Hofstraat tot op het marktplein) aan de zijde van de bib, op het Wendelenplein en in de Pikkeleerstraat (vanaf de Dr. Vanweddingenlaan tot aan de kleine Hoolstraat) aan de zijde van Vlayen. Op dezelfde tijdstippen is het centrum toegankelijk via de Diestsestraat. Verkeer is verboden in de Ridderstraat, de Hofstraat, de Zoutbrugstraat, het Wendelenplein, de Sint-Maartenstraat vanaf de Dr. Vanweddingenlaan tot aan de Kleine Hoolstraat, de Kleine Hoolstraat vanaf de St-Truidersteenweg tot aan de Pikkeleerstraat.