Expo heemkring toont zorg in Zelem

Halen - Heemkring Sint-Jansdal van Zelem organiseert zondag 23 april in De Pastorie in Zelem een tentoonstelling in het kader van Erfgoeddag. Die staat dit jaar in het teken van het thema ‘Zorg’.

Zorg speelt al eeuwen lang een grote rol in Zelem. De heemkring neemt je mee op een ontdekking van de eeuwenoude geschiedenis van het Geesthuys waarin de armenzorg een prominente rol speelt. Je komt ook meer te weten over de historiek van de kloosters en hun onderwijsprojecten zoals de wezenzorg in het Sint-Vincentiusklooster. Je ontdekt ook de goede werking van organisaties zoals Ziekenzorg en ook de zorg voor het erfgoed komt aan bod, Iedereen is welkom vanaf 10 uur in zaal ‘De Grote Dorst’ op de eerste verdieping in De Pastorie. De toegang is gratis.

oor een begeleide wandeling over het domein. De wandeling vertrrekt om 11, 14 en 15 uur op het parkeerterrein, Sint-Jansbergstraat 9 in Zelem.