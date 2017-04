Stadhuis twee dagen op rij gesloten

Halen - Het stadhuis van Halen bezoeken kan pas vanaf woensdag 19 april. Vandaag, maandag 17 april, is het stadhuis van Halen gesloten. Ook morgen kan je er niet terecht.

Aanleiding voor de sluiting vandaag is paasmaandag. Dat is een officiële feestdag. Dan werken openbare diensten niet. Morgen, dinsdag 18 april, is het stadhuis eveneens gesloten, omdat dinsdag de vaste sluitingsdag van de stadsdiensten is. Woensdag ben je welkom vanaf 8 uur. Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.