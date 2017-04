Sint-Martinus in duoconcert met academie Haspengouw

Herk-de-Stad - Het harmonieorkest Sint-Martinus van Herk-de-Stad organiseert op zaterdag 22 april om 20 uur in De Markthallen de jaarlijkse muzikale avond Concert-Oh! ‘Duo’.

Het Herkse harmoniorkest onder leiding van Pieter Leemans stelt een boeiend en verrassend tweeluik voor. Naast muziek rond het thema ‘Duo’ gebracht door het harmonieorkest, is er ook een partnerschap met de Academie Haspengouw, van waaruit diverse ensembles hun weg vinden naar het podium. Doorheen de avond zullen de grenzen tussen het harmonieorkest en de ensembles meermaals vervagen.

Tickets kosten in voorverkoop 9 euro. Aan de kassa betaal je 11 euro. Kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro. Tickets zijn te koop bij de leden van het orkest of via 013 55 43 57 of via e-mail: lilianesere@hotmail.com