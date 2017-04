Nu speelstraat aanvragen

Herk-de-Stad - Ouders met kleine kinderen kunnen vanaf nu een aanvraag indienen om hun buurt in de zomervakantie te laten erkennen als speelstraat. Dat betekent dat je straat op vaste uren en dagen autoluw wordt gemaakt voor spel en ontspanning voor kinderen.

Je straat moet wel aan enkele voorwaarden voldoen om het statuut te verwerven. Zo moet in je straat de snelheid beperkt zijn tot 50 kilometer per uur en mag er geen openbaar vervoer passeren. 2/3de van de bewoners moet ook akkoord zijn dat van hun straat een speelstraat gemaakt wordt. Elke speelstraat moet bovendien drie volwassen peters of meters hebben die als aanspreekpunt voor de buurt fungeren. Deze personen zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het plaatsen van de hekken waarmee de speelstraat afgezet wordt. Kandidaturen moeten voor 30 april 2017 ingediend zijn bij de dienst Jeugd. Info: jeugddienst Herk-de-Stad, Ridderstraat 6, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/77.51.04, jeugd@herk-de-stad.be.