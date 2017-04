Geetbets - De twee centra voor kinderopvang in Geetbets sluiten vrijdag 28 april al in de loop van de voormiddag de deuren. In de namiddag is er geen opvang.

Geetbets telt wee centra voor kinderopvang: kinderclub Schuifaf in Rummen en de opvang an de school in Geetbets. Vrijdag 28 april is er alleen ’s morgens opvang. Na de school in de namiddag kunnen de kinderen er niet terecht.