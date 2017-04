Geetbets - De vier parochies op het grondgebied van Geebets worden een parochie. Dat stelt het bisdom Vlaams-Brabant en Mechelen voor en krijgt een gunstig advies van het gemeentebestuur.

Elke deelgemeente van Geetbets heeft nu nog een eigen parochie: Sint-Paulus in Geetbets, Sint-Ambrosius in Rummen, Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking in Grazen en Onze-Lieve-Vrouw van Vrede in Hogen. Zij moeten samen de parochie Sint-Paulus Geetbets worden.