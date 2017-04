Diest - In de reeks ‘Literatuur op Zondag’ is zondag 2 april Diane Broeckhoven te gast. Zij is actief als journalist en daarnaast als auteur.

Diane Broeckhoven schreef 37 boeken bij elkaar. Het literaire café vangt aan om 11 uur en vindt plaats in cultuurcentrum begijnhof Diest. Info: cultuurcentrum begijnhof Diest, tel. 013 46 06 40, info@ccdiest.be, www.ccdiest.be.