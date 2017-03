Parkeerverbod bij kindercarnavalstoet

Halen - Ouders, grootouders en alle andere belangstellenden zijn vandaag welkom voor de kindercarnavalstoet in Halen.

De tocht vertrekt op het parkeerterrein van de vrije basisschool aan de Diestersteenweg. Het traject loopt over de Fonteinstraat, de Nieuwe Gracht, de Doelstraat, de Sportlaan, het Raubrandplein, deNederstraat, de Markt en de Generaal de Wittestraat terug naar de Vrije Basisschool. De stoet vertrekt om 13 uur. Tijdens de optocht is het verboden te parkeren in de Nieuwe Gracht, Doelstraat, Nederstraat en gen. De Wittestraat.