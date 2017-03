Diest - De Diestse carnavalsvereniging Tielebuis ontvangt zondag enkele delegaties uit het buitenland, met name uit Duitsland en Nederland.

Bij Tielebuis is de burgemeester van Dillenburg te gast. Dillenburg is net als Diest een Oranjestad. Beide maken ze deel uit van de unie van Oranjesteden. Ook de prins carnaval van Euskirchen, ook in Duitsland, is met zijn gevolg te gast, net als de prins van Breda.