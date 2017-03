Annulatie voorstelling ‘De Verrijzenis’

Geetbets - De toneelvoorstelling ‘De Verrijzenis’, voorzien voor Goede Vrijdag 14 april, op het Monnnikenhof in Geetbets, wordt geannuleerd. Dat heeft de cultuurraad van Geetbets unaniem beslist.

Aanleiding is het onverwachte overlijden van Johan Grouwels. In de voorstelling was een prominente rol voor hem weggelegd. Ook zijn echtgenote Jenny zou er een belangrijke rol in vertolken. Het onverwachte overlijden heeft de cultuurraad met grote verslagenheid achtergelaten. Johan Grouwels had zich dan ook in het culturele gebeuren van Geetbets een stevige reputatie opgebouwd. Johan vertolkte gesmaakte rollen in de voorstellingen ‘De mysterieuze tafel van Bets’ en in ‘Het Schatertejater’. In die voorstellingen schitterde ook zijn echtgenote Jenny. Wie al kaarten voor ‘De Verrijzenis’ heeft gekocht, krijgt deze terugbetaald. Info: jeugd- en cultuurdienst, Irina Van Goethem, tel. 011/58.65.42, iv@geetbets.be, www.geetbets.be.