Cultureel boegbeeld Johan Grouwels overleden

Geetbets - In Sint-Truiden is vorige vrijdag onverwacht Johan Grouwels (60) uit Geetbets overleden. Wegens zijn muzikale en toneelactiviteiten was hij in Geetbets een gekende figuur.

Johan Grouwels was actief bij het Betsers Miniatuurtheater en bij het Schatertejater van de cultuurraad van Geetbets. Sinds zijn jeugd zong hij ook. Op muzikaal vlak sprong hij nog in het oog met de vertolking van het lied in het dialect van Geetbets ‘Ich hem m’n het in Bets verloure’ (Ik heb mijn hart in Geetbets verloren). Op beroepsvlak was Johan Grouwels actief als zaakvoerder van het zuivelbedrijf Softo. De uitvaart van Johan Grouwels vindt zaterdag 1 april om 10 uur plaats in de Sint-Pauluskerk van Geetbets. Een laatste groet brengen kan vrijdag 31 maart tussen 19 uur en 19.30 uur in uitvaartcentrum Hansen in Geetbets.