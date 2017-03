Herk-de-Stad - In het recyclagepark van Herk-de-Stad gaat woensdag 29 maart de zomeruurregeling van start. Dat betekent dat het recyclagepark op bepaalde dagen later open is.

De zomeruurregeling betekent dat het park woensdag, donderdag en zaterdag in de voormiddag open is van 9 tot 12.30 uur. In de namiddag ben je op woensdag welkom van 13 tot 17 uur, op donderdag van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 13 tot 16 uur. Info: www.limburg.net.