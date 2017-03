Herk-de-Stad - Alle belangstellenden zijn morgen, woensdag 22 maart, welkom voor deelname aan de kruisweg in open lucht in Herk-de-Stad. De voettocht past in de geloofsavonden in het kader van de veertigdagentijd in de aanloop naar Pasen.

Deelnemers worden om 19 uur verwacht aan de Sint-Martinuskerk in Herk-centrum.