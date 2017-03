Herk-de-Stad - In de Sint-Martinuskerk van Herk-de-Stad wordt vrijdag 24 maart om 10.30 uur de uitvaartplechtigheid gehouden voor Paula Bex (79).

Zij kwam bij een ongeval vorige week donderdag op de Sint-Truidersteenweg in Herk-de-Stad om het leven. Vanaf 10 uur is er gelegenheid tot groeten in de kerk. Laatste eer betuigen kan ook donderdag 23 maart tussen 19 uur en 19.30 uur in uitvaartcentrum Matterne, Diestsesteenweg 82.