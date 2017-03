OHL in Vlaamse handen dankzij OHL Op Dreef met Bjorn Ruytinx

Halen - Het ziet ernaar uit dat voetballer Bjorn Ruytinx uit Halen en de andere boegbeelden van ‘OHL Op Dreef’ succes zullen boeken met hun strijd voor het behoud van de Leuvense club in Belgische handen. Dat zou betekenen dat een Chinees bod op de club wordt afgewimpeld.

Oud-Heverlee Leuven had plannen om in zee te gaan met een Chinese investeerder, maar onder impus van Rode Duivel Dries Mertens verenigden een aantal OHL-boegbeelden zich in ‘OHL Op Dreef’. De groepering meldt nu dat verscheidene Vlaamse investeerders en ondernemers zijn verenigd om zich in te zetten voor het behoud van de club in lokale handen.