Kandidaten nomineren voor 2-jaarlijkse cultuurprijs

Herk-de-Stad - De stad en de cultuurraad van Herk-de-Stad reiken dit jaar opnieuw de tweejaarlijkse cultuurprijs van Herk-de-Stad uit. Iedereen kan tot 31 maart kandidaten voordragen.

De onderscheiding bekroont een persoon uit Herk-de-Stad (of die er gewoond heeft) of een vereniging met een initiatief dat Herk-de-Stad een uitstraling over de grenzen geeft. De culturele prestatie moet liggen op het domein van kunst in de brede betekenis - podiumkunsten, letteren, muziek, beeldende kunst, nieuwe media, architectuur, vormgeving en toegepaste kunst – of op het vlak van het culturele erfgoed, bijvoorbeeld een (kunst)historische studie. Het moet gaan om een prestatie van de jongste twee jaren. Je kan niet jezelf of je eigen vereniging voordragen.

Kandidaturen in een brief met een duidelijke motivatie aan gemeenschapscentrum De Markthallen, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad of per mail aan demarkthallen@herk-de-stad.be.