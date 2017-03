Composteren gratis leren

Geetbets - Belangstellenden kunnen zich nu al inschrijven voor de cursus composteren. Daarin leer je het groente-, fruit- en tuinafval verwerken tot compost die je in je tuin kan gebruiken.

Het gaat om een snelcursus van een uurtje, waarine je het gebruik van een compostvat of –bak onder de knie krijgt. Wie al gestart is met composteren, maar nog vragen heeft, is evenzeer welkom. De composcursus wordt op zaterdag 22 april gegeven, van 10 tot 11 uur. Deelname is gratis. Locatie: Demoveld aan de parking van de Vrije Basisschool, Dorpsstraat 7B (achter het gemeentehuis) in Geetbets. Info: afvalpreventie@ecowerf.be of tel. 016/28 43 43.