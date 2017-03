Verkeersborden ’70 km’ worden weggehaald

Geetbets - De gemeente Geetbets laat de verkeersborden met de maximumsnelheid van 70 km per uur wegnemen. Die zijn niet meer nodig, sinds de Vlaamse regering de maximumsnelheid van 70 km in heel Vlaanderen invoerde.

De 70 km geldt op de verbindingswegen buiten de bebouwde kommen. Aangezien die snelheid in heel Vlaanderen van kracht is, bestaat daarover ook geen onduidelijkheid meer. Waar er geen borden staan, geldt dus 70 km per jaar. Op alle andere plaatsen geven borden de toegestane snelheid aan. 13.52.