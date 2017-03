Leren joggen met Start to Run

Halen - De Halense atletiekclub DCLA start dinsdag 21 maart met een nieuwe reeks Start to Run. Daarin leer je in 10 weken 5 km aan een stuk lopen.

DCLA is een afkorting van Daring Club Leuven Atletiek. De Halense club is een onderafdeling van DCLA in Leuven, de grootste en meest traditierijke atletiekclub van België. De Halense afdeling is voortrekker in de promotie van Start to Run. Lopen is een makkelijke en goedkope hobby. Dure sportkleren zijn niet nodig. Goede schoenen zijn wel heel belangrijk.

Start to Run, vanaf 21 maart, 19.30 uur, daarna telkens dinsdag en donderdag om 20 uur, sportcentrum De Koekoek, Sportlaan, tel. 0475/75.97.33, 013/44.13.52.