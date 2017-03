Halen - 300 deelnemers aan show Halense Turnkring

De kring geeft twee opvoeringen. In de namiddag van 14 tot 17 uur is een eerste optreden gepland met daarbij de groepen met kleuters. De tweede show wordt van 18 tot 21 uur gegeven. Daarvoor zijn de kleuters niet meer van de partij. In totaal treden zowat 300 kinderen voor de show aan. De opvoeringen gebeuren in sportcentrum De Koekoek aan de Sportlaan in Halen-centrum. Info: www.halenseturnkring.be.