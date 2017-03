Start early birdtickets Rock Herk

Herk-de-Stad - Het muziekfestival Rock Herk in Herk-de-Stad is gestart met de Early Birdactie. Snelle beslissers genieten van interessante voordelen.

De actie is vandaag, vrijdag 17 maart, van start gegaan. Snelle beslissers kunnen dit jaar weer profiteren van een Early Bird-actie. De eerste vijfhonderd festivalgangers die via de website een combiticket kopen voor Rock Herk 2017, krijgen bovenop hun festivalticket een gratis ticket voor de camping OF een gratis drinkvoucher, goed voor vijf food/drinktickets (ter waarde van 12 euro). Voorlopig zijn tickets enkel online te verkrijgen. De ticketverkoop in de voorverkooppunten start binnen enkele weken.