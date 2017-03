Diest - In twee huizen aan de Webbekomstraat in Diest werd woensdagavond ingebroken. Het is niet duidelijk of er iets werd gestolen.

De eerste inbraak werd om 21.30 uur vastgesteld. De hele woning werd overhoop gezet. De tweede inbraak werd rond 23 uur gemeld. De dader(s) hebben eerst getracht zonder succes om een schuifraam aan de zijkant open te breken. Vervolgens braken ze in langs een raam op de eerste verdieping. De dader(s) doorzochten de woning.