Recordaantal deelnemers aan zwerfvuilactie

Halen - In Halen nemen dit jaar elf verenigingen of organisaties deel aan de zwerfvuilactie van Limburg.net. Dat is een recordaantal deelnemers in Halen.

Met de actie wil Limburg.net het bewustzijn van de inwoners voor een milieuvriendelijk gedrag stimuleren. Zwerfvuil is slecht voor de natuur. Het brengt ook heel wat extra kosten met zich. De deelnemende organisaties zijn de Kerstvrienden van Zelk, het oudercomité Tita Tovenaar, Doorgeefpunt Halen, chiro Halen en de wijkcomités van de Bloemendaalstraat, de Karestraat en de Gennepstraat. Ook de vier partijen in de gemeenteraad van Halen – CD&V, sp.a, N-VA en Open Vld – nemen met ploegen deel.