Halen - Een aantal inwoners uit Halen ontvangen einde maart per brief een uitnodiging om deel te nemen aan een rondvraag over het beleid. De antwoorden moeten het stadsbestuur en de Vlaamse overheid een (beter) beeld geven over de (on)tevredenheid over het beleid.

In het onderzoek komen vragen aan bod als ‘Is het prettig wonen in je buurt?’, ‘Is er genoeg groen?’ of nog ‘Wat vind jij van je woning?’ De resultaten van de enquête worden in het voorjaar van 2018 verwacht. Info: www.halen.be.