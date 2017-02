Halen - Op uitnodiging van Neos-Halen is Geert Vandenbon dinsdag 28 februari in Halen te gast. In zijn voordracht ‘De Ronde leeft’ vertelt hij over de Ronde van Vlaanderen.

De Ronde van Vlaanderen is de meest prestigieuze Vlaamse klassieke wielerkoers. Geert Vandenbon vertelt over het mythische karakter van de wielerwedstrijd. De voordracht vindt plaats in gemeenschapscentrum De Rietbron (Sportlaan 4A). Ze vangt aan om 14 uur. Info: jan.weckx@telenet.be.