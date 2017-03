Stijging ongevallen met letsels in 2016

Halen - In Halen zijn afgelopen jaar 31 ongevallen met doden en/of gewonden gebeurd. Dat blijkt uit cijfers van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. 31 zijn er vijf meer dan in 2015.

Het zijn er wel twee minder dan in 2014, maar ook weer vijf meer dan in 2013. Halen gaat in tegen de algemene trend in de politiezone LRH. Het aantal ongevallen is van 620 gedaald tot 564. Naast Halen heeft ook Lummen een stijging genoteerd: van 44 naar 52. De politiezone LRH bestaat uit deze zes steden en gemeenten: Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven.