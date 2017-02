Geetbets - De personenbelasting in Geetbets blijft in 2017 behouden op acht procent. De gemeenteraad heeft dat tarief goedgekeurd.

De personenbelasting is al sinds 2011 behouden op 8 procent. In december 2010 besliste de raad om de aanslagvoet te verhogen van 7,5 naar 8 procent. De personenbelasting van de gemeente is het aandeel dat de gemeente heft bovenop de belasting op je inkomen die door de federale en de Vlaamse overheid wordt geheven.