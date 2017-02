Dossier waterschade indienen

Halen - De hevige regenval van 23 juli 2016 is door de Vlaamse Regering als algemene ramp erkend. Dat betekent dat je als inwoner van Halen een dossier voor schadevergoeding kan indienen bij het rampenfonds.

Eerste aanspreekpunt voor een schadevergoeding is de persoonlijke verzekering voor dergelijke gevallen. In tweede instantie kunnen slachtoffers van de hevige regenval het rampenfonds aanspreken. Uiterste datum voor het invullen van een dossier is 30 april 2017.

Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.