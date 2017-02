Geetbets - Ex-wielrenner Lucien Van Impe komt naar Geetbets. Hij is donderdag 18 mei om 20 uur te gast in het Monnikenhof van Vlierbeek.

Lucien Van Impe is de laatste Belg die de Ronde van Frankrijk won. Dat gebeurde in 1976. Samen met hem is ook auteur Filip Osselaer te gast. Hij schreef het boek ‘Hoe ik als laatste Belg de Tour won. Info: jeugd- en cultuurdienst, Irina Van Goethem, tel. 011/58.65.42, iv@geetbets.be, www.geetbets.be.