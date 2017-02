Halen - In de tweede provinciale A van het voetbal staat Halen voor een zespuntenduel. Het neemt het zondag voor eigen publiek op tegen Koersel.

Koersel is de nummer twee in het klassement. Het is vorig weekend over Halen gewipt, nadat Halen in het zand had gebeten bij leider Herkol. Nu staat Halen twee punten achter op Koersel. Eerste fluitsignaal zondagmiddag om 15 uur.