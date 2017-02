136 nieuwe klimaatgidsen

Diest - De provincie Vlaams-Brabant telt nu 136 klimaatgidsen. Die werden onder meer in Diest opgeleid. Zopas hebben 20 gidsen hun diploma gehaald.

“‘Vroeger draaiden gidscursussen uitsluitend rond de bloemetjes en de bijtjes’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Vandaag kunnen we rekenen op 136 nieuw opgeleide klimaatgidsen. De provincie Vlaams-Brabant wil tegen 2040 klimaatneutraal zijn en deze gidsen kunnen bijdragen aan deze ambitie. Dankzij deze opleiding kunnen ze een breed publiek sensibiliseren over de klimaatverandering’.

‘Het Centrum voor Natuureducatie (CVN) van Natuurpunt leidde de cursisten de voorbije maanden op tot echte klimaatambassadeurs. Bedoeling is dat de klimaatgidsen het brede publiek informeren over de klimaatproblematiek en hen motiveren om concrete klimaatacties te ondernemen’, zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt.

In totaal werden er 27 gidsen opgeleid in Diest, 20 in Dilbeek, 22 in Halle, 17 in Kortenberg, 30 in Leuven en 20 in Tienen.