Poging inbraak aan Molenstraat

Diest - In een woning aan de Molenstraat in Diest werd dinsdagavond een poging tot inbraak gepleegd.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de inbraak dinsdag rond 20.30 uur. De inwoner van een woning aan de Molenstraat stelde zelf vast dat er een poging tot inbraak was gepleegd. De dader(s) brak(en) in langs een raam achteraan de woning. De bewoner was thuis, waarop de dader(s) de vlucht nam(en) toen hij deze opmerkte. Op het eerste gezicht is er niets ontvreemd.